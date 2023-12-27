美國聯準會（Fed）暗示明（2024）年可能降息三次，經濟學者預測，明年6月才會開始降息，下半年將再三次降息，全年降息4碼。市場應聲信心大振，台、美股市大漲慶賀，台股更是直取萬八大關，已站上今年以來新高價位。
降息有利於高資本支出企業取得較低利息的資金，有助於整體營運，更有助有利新興市場資金動能，加上電子業庫存去化調整可望開啟另一段循環，都支撐台股多頭走勢。
在升息環境之下，不利債券投資、尤其是政府公債，包括美國10年期公債殖利率及30年期公債殖利率都在升息循循中狂飆，造成債券價格下跌的評價損失。
投資專家認為，有4類股可望在降息環境受惠，包括金融股、高股息殖利率股、高資本支出股、資產營建股等，值得注意的是，利率敏感度高的電子股可望再下一波降息潮中領漲。
一旦降息，債券價格將回升，壽險業認列未實現的資產有機會子在明年隨著季降息回沖利益，以壽險為主體的國泰金（2882）、富邦金（2881）等可望受惠。
穩定配息的高股息殖利率股包括台積電（2330）、大立光（3008）、南亞科（2408）、台塑（1301）、中華電（2412）等，及高資本支出族群也將受惠於降息取得更便宜的資金，包括台積電、南亞科、穩懋（3105）、欣興電（3037）等。
在資金便宜時，買房或投資意願會大增，資產營建股有機會趁勢大發利市，包括華固（2548）、長虹（5534）、潤泰新（9945）、興富發（2542）等。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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