【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17876.19點，漲124.46點；總計513家漲、380家跌、155家持平；委買37763451張、委賣24295430張；總成交值2460.84億元。

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