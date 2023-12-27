【時報編譯張朝欽綜合外電報導】土耳其國會的外交委員會在周二批准了瑞典加入北約(NATO)的申請，為北約的擴張向前邁進一步。而在19個月之前，土耳其政府仍要求在瑞典安全方面做出讓步。

該外交委員會由總統艾爾多安(Tayyip Erdogan)領導的執政黨所控制，經過四個小時的辯論後，投票支持了瑞典在去年提出的申請計畫。土耳其國會是在11月16日時延後了該案的投票。

下一步是在土國議會的大會投票，總統的政黨也佔多數，因此預計該案在幾周後將投票通過，之後再經總統簽署成為正式法律，結束了土耳其與西方國家合作的考驗。

加入北約需要所有成員國的同意。艾爾多安的正義與發展黨，以及其盟友政黨在周二投下了贊成票，而小型的伊斯蘭主義Felicity黨和右派民族主義Iyi黨都投下反對票。

瑞典外交部和北約，都對土耳其的批准表示歡迎。

土耳其總統艾爾多安最初在去年五月持反對意見，認為瑞典和芬蘭是為了保護被土耳其視為恐怖份子的人，才申請加入北約。

土耳其在今年四月批准了芬蘭的申請，但是讓瑞典等待，直到土國政府採取更多措施，打擊了當地的庫德工人黨(PKK)。PKK黨是被美國和歐盟視為恐怖組織。

作為回應的措施，瑞典提出了新的反恐法案，明定恐怖分子組織的成員是違法的。

同時之間，瑞典和NATO成員國芬蘭、加拿大、荷蘭採取措施，放鬆對土耳其的武器出口管制，以換取土國支持。

儘管NATO成員國匈牙利尚未批准瑞典的加入，但是土耳其被視為是瑞典加入北約的最主要和最大障礙。

總統艾爾多安在今年十月將瑞典的提案送交國會，同時將批准瑞典的決定，連繫到美國對土耳其出售F-16戰鬥機的決定。他在12月與美國總統拜登(Joe Biden)通過電話之後指出，美方正考慮批准該出售案。