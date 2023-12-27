【時報記者王逸芯台北報導】中央大學台灣經濟發展研究中心，今(27)日發佈12月的消費者信心指數(CCI)，當中「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為105.61點，雖較上月下降0.97點，但分數已連續40個月保持100以上的樂觀區間。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，討論大半年的囤房稅2.0，12月正式三讀通過，即使政策2024年7月才會上路，但法案拍板難免在短期內推升買方保守心態；加上年底選戰進入白熱化階段，房市相關的政策討論較活躍，部分民眾對房市略顯觀望，使12月指標分數較上月下滑。

12月的分數雖小幅下降，不過年底是國人傳統購屋旺季，且下半年買氣在新青安優貸政策支撐下，表現持續穩健，也使2023年的量縮幅度持續收斂，預估全年全國的買賣移轉棟數，可保持在30萬棟以上，因此12月指標分數連續40個月落在100以上區間，顯示民眾對房市發展的看法偏向正面。

周鶴鳴指出，展望2024房市，觀察的三大重點將著重於「國內外經濟復甦冷熱」、「何時終結升息循環開始降息」，以及「2024下半年囤房稅2.0實施後的效應」；不過選舉結束後，干擾因素趨於淡化，加上軍公教帶頭加薪，內需市場可望更加扎實，因此新年的房市發展，預估將趨向審慎平穩。