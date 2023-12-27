ETF交投熱，全民瘋也瘋狂！台股ETF光12月規模增超過716億元，總規模達1.45兆，不過多檔主要買盤集中在大型股，聚焦電子股、大型權值股，買越多台股大型ETF也越容易集中在某些個股。

熱門類股例如AI概念題材正夯、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，台股ETF表現仍看好；但得避免一旦行情反轉下殺時，當紅標的或大型權值股容易成為外資或大型ETF換股時多殺多的箭靶。

晶圓龍頭企業、大型電子股等，若能在布局台股時納入中小型ETF，可望讓投資人標的更加多元與分散，也更能掌握資金在各類股輪動時的投資機會。

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，「近10年台股中小型指數第1季平均漲幅2.96％，漲率達8成」，除了傳統旺季作多因素外，又加上總統大選加持、聯準會（Fed）轉鴿，漲升行情可期，建議優先布局台股高息中小型ETF，參與中小型股的多頭行情。

對台股來說，利率敏感度高的電子產業將優先受惠；國泰投信預測，明年多數時間將為「股債雙多」，全球通膨會從中偏高，即略高於3％，朝向中性通膨，即略高於2％發展，因此2024年降息機率極高，最快Fed可能在5、6月開始釋放降息意願。

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