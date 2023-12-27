美國媒體引述知情人士說法指出，蘋果高層中主要負責iPhone、Apple Watch設計的產品設計副總裁 Tang Tan將在明年2月離職，投效蘋果前首席設計師Jony Ive創辦的新創企業，規劃未來與OpenAI合作開發AI人工智慧硬體產品。

報導提到，Tang Tan即將加入Jony Ive的設計公司LoveFrom主導新產品的外觀設計，OpenAI則負責軟體部分，推估此產品將是以AI應用為主的產品，且LoveFrom將以此做為發展重心，被認為是重大突破。

對於蘋果而言，Tang Tan的離開突顯蘋果設計人才外流的問題，事實上，自從2019年以來，Jony Ive原班人馬已經有14名成員離開蘋果，當年在Jony Ive麾下只剩6、7人留在蘋果。

更糟的是，近年蘋果新產品屢被外界批評缺乏創新，外界高度關注在此狀況下該如何突破，而LoveFrom並未公開接下來的產品規劃，推估第一批產品將以家用裝置為主，目前仍處於早期開發階段，非常需要人手確定產品走向。