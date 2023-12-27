【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本汽車類股未受大規模召回影響，股價反而受益於日圓走貶而上漲。同時，半導體族群也因為美國同業收紅也跟著走高。早盤結束時，日經指數收33,658.32點，上漲352.47點或1.06%。東證收2,359.73點，也漲20.87點或0.89%。

軟銀因執行選擇權，可無償從國際電信大廠T-Mobile，拿到約75.9億美元的股票後，股價一度飆漲5.15%，是日經指數漲幅較大的。東交所航運業者股價亮眼，大漲3.18%，只有橡膠類股較弱，微跌0.03%

分析師表示，日本航運股翻身，商船三井飆升4%左右，日本郵船大漲3.62%，川崎汽船更是狂漲4.73%。不過，日經指數到33,700點左右，可能有壓力，加上又要過年，預估大盤上下震幅會較大。

受到美國費城半導體收漲激勵，日本晶片相關族群上揚，像是東京威力科創漲1.15%，愛德萬測試也漲0.81%。因日圓回檔走貶，出口為主的車商豐田漲1.12%，本田也漲0.55%。

根據日媒報導，由於Denso製造的零組件燃油泵浦（fuel pump）可能無法正常運作，使得引擎會突然秀逗故障，全球包括豐田以及本田等，迄今至少有1,500萬輛汽車，已被陸續召回進廠檢修。