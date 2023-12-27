【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三亞洲早盤國際油價下跌，回吐在隔夜市場急升的部分漲幅，儘管持續有襲擊商船的事件發生，且中東緊張局勢進一步升高，但在美國部署護航聯盟後，一些全球主要航運公司已開始重返紅海。

受此影響，布蘭特原油期貨目前暫跌18美分或0.22%，報每桶80.89美元。美國WTI原油期貨暫跌22美分或0.29%，報每桶75.35美元。

在隔夜市場，由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織再度襲擊紅海商船，使原油供應受阻的疑慮升高，以及聯準會可望在明年初降息有利於原油需求前景，周二美國WTI期油收漲2.01美元或2.7%，報每桶75.57美元，創下本月收盤新高。倫敦布蘭特期油收漲2美元或2.5%，報每桶81.07美元，盤中一度大漲3.4%。

胡塞武裝組織宣稱周二紅海一艘貨櫃船遭到飛彈襲擊，以及多架無人機企圖襲擊以色列，為該組織所為。

MSC地中海航運公司（MSC Mediterranean Shipping）證實旗下United VIII號在沙烏地阿拉伯航向巴基斯坦途中遭到襲擊，但沒有船員受傷。這艘船通知了附近一艘護航聯盟軍艦，並採取閃避行動。

美國中央司令部則宣布美國戰機群、一艘海軍驅逐艦和其他軍事設施在紅海擊落胡塞武裝部隊發射的12架無人機、三枚反艦導彈和兩枚巡弋導彈，並表示沒有船隻受損，也沒有人員傷亡。

以美國為首的護航行動似乎開始展現成效，繼丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）之後，全球第三大貨櫃運輸公司、法國達飛海運集團（CMA CGM）周二也宣布重返紅海，將增加通過蘇伊士運河的船隻數量。

德國貨櫃運輸集團赫伯羅德（Hapag-Lloyd）將在周三宣布是否恢復紅海航線。

儘管如此，以色列-哈瑪斯戰爭可能歹戲拖棚，以及這場衝突是否會波及紅海的商業貿易活動，仍將是驅動原油市場的主要因素。

以色列國防軍參謀總長Herzi Halevi周二表示，以軍將擴大在南北加薩的行動，並坦言以哈戰爭可能持續「數個月」。

此外，隨著以哈戰爭擴及中東其他地方，以色列國防部長Yoav Gallant周二向以色列國會議員表示，該國已經處於多條戰線的戰爭中，以色列受到來自加薩、黎巴嫩、敘利亞、朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria）、伊拉克、葉門和伊朗等七個戰區的攻擊，「我們已經在其中六個戰區做出回應並採取報復行動」。