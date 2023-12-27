鎖定16~22歲青年的文化幣發放走向常態化，文化部長史哲今（27）日表示，明年度將自2024年1月20日起發放，以滿16歲為例，等於可連續領7次，用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至明年12月31日止。

文化幣政策今年年中上路，領取率達8成，原本適用18~21歲族群，明年起擴大至16-22歲，一網打盡高中以上的青年學子，受惠人數亦從100萬人增至150萬人。

只要民國91年1月1日至97年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民都適用，1月20日下載專屬App註冊填寫基本資料，即可領取價值1200元的1200點文化幣。

此外，文化部也公開文化幣的多項加碼方法，最多可將1200點放大至2200點，包括，獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。

文化部表示，有同學先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲回饋300點，並幸運中獎500點；接著再買2張青年席位共1000點，再回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，共享受4種藝文體驗，又放大1000點點數。

另一位同學則選擇將1200點全用於看國片，共看至少5次，除獲電影院青春優惠爆米花，還有結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。

文化部表示，今年度的文化幣可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，明年度的文化幣也一體適用。