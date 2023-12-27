【時報記者任珮云台北報導】第一金投顧董事長陳奕光今天表示，台股明年將會出現15千金，其中以IC設計相關個股最亮眼。

陳奕光指出，台灣IC設計明年將重返成長。根據IEK資料預估，2023台灣IC設計產業受到總體環境、庫存去化影響，今年衰退12.9%，但2024年預期在AI新應用、消費性電子回溫，將能帶動明年IC設計產業年成長16.4%，同時台灣供應鏈上中下游完整、受惠美中貿易戰，成長性將更為突出。另外目前最熱的AI產業，幾間美系大廠未來整合生態體系與升級AI功能後，將進一步鞏固全球領先地位，中國雖然想急起直追，但目前晶片取得受到限制，未來幾年仍然是美國大廠們的天下。

陳奕光分析，美國大廠的合作夥伴超過9成都是台廠，我們擁有全球最完整的半導體供應鏈，從最上游的IC設計、晶片到最終端的伺服器出貨，台灣將是AI升級趨勢下的大贏家。而反應速度以及隱私的考量，未來運算端將從雲端走向邊緣，最終將是終端裝置會需要有AI功能，未來開始可以看到具備AI功能的PC、手機、筆電、車子等，加上中國也有去美化的ASIC晶片需求，未來都是台灣龐大商機。今年漲多的伺服器組裝商機只是第一階段，下一階段的終端硬體進一步全面升級，更是未來台灣的機會與強項。