【時報-台北電】晶豪科(3006)依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導。

針對報載有關今年市況不佳，晶豪科投片量減少，並先提列違約準備金，晶豪科完成合約展延修正後，可望回沖已提列違約金逾5億元，挹注明年每股純益1.8元之相關報導。

晶豪科今早發出重訊，說明如下：

「有關本公司報導，純屬法人與媒體臆測，本公司營收及獲利相關資訊，請以公開資訊觀測站公告之數據為準，特此提出澄清聲明。」（編輯：沈培華）

#晶豪科 #提列 #回沖 #違約金 #澄清