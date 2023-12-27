【時報記者任珮云台北報導】時間即將進入2024年，根據統計，歷年第一季股市上漲機率較高，MSCI世界指數平均漲幅0.25%，統計全球主要指數近10年平均首季漲幅，表現最佳以拉美的阿根廷股市上漲7.46%最佳，其次是美股費城半導體指數的5.93%，第三則是台股OTC指數的3.99%，另外包括智利、義大利、越南、陸股、台股歷年首季平均漲幅都有超過3%的好表現，特別是台灣兩大主要指數皆排進前十強市場，而美股的費半與那斯達克表現也相當亮眼，反映出與AI、科技相關的市場，有望在明年開年首季持續繳出好成績。

保德信表示，展望明年第一季全球在經濟溫和成長、通膨降溫、貨幣政策氛圍轉向之下，股市表現可以期待，且2024、2025年企業獲利預估雖然微幅下調，但仍穩定成長，整體而言，美國股市持續為2024年的投資主軸，日股中性看待，至於歐洲市場方面，考量景氣循環位置，歐洲配置無須過度保守，新興市場則以台灣、韓國、印度、拉美較佳。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，在英特爾暴漲帶動費城半導體指數創新高激勵之下，今(27)日台股續揚逾百點，帶動大盤再創今年高點，持續向萬八挺進，預期在資金行情熱度居高不下的支撐，選舉前台股偏多格局不變，搭配盤面資金輪動快速，本波資金聚焦AI PC、面板、散裝等族群。

廖炳焜指出，從經濟數據分析，2024年全球GDP估值小幅下修，IMF預測全球經濟成長率將從3.0%微降至2.9%，美國、歐元區、中國經濟成長率分別為1.5%、1.2%、4.2%，均低於長期平均的2.0%、1.3%、8.4%，而台灣不降反升，主計處預測2024年台灣經濟成長率在3%以上，較2023年加速，除了反映台灣經濟具有韌性，加權指數與GDP往往為正相關，有利於台股持續表現。

廖炳焜認為，目前多方持股信心強，帶動加權指數高檔整理並伺機向上，建議科技股投資聚焦半導體先進製程、AI供應鏈商機、記憶體、IP、衛星通訊、IC設計，傳產則以紡織製鞋、橡膠化工、產業復甦及跌深回升股等為主。

至於美國方面，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國就業市場供需改善，最新公布的1年通膨預期創33個月新低，且繼CPI、PPI全面降溫後，重要的11月核心PCE年增率也降至3.2%，提前達成聯準會2023年底預估目標，有利於2024年1月聯準會於FOMC會議中，繼續保持按兵不動，並釋出更多降息訊號。

葉家榮認為，整體而言，除了歷年首季美股表現優異之外，2024年上半年美國經濟有機會優於市場預期，帶動美國大型及成長型企業表現相對穩定，而中小型股在降息環境中，漲勢則有機會超越大型類股。