A股27日開盤開高走低，上證指數失守2,900點大關。

上證指數開盤報2,900點，升1點或0.04％；截至102點50分，報2,892.91點，跌5.97點，跌幅0.21％。

深成指開盤報9,170點，升13點或0.14％；現報9,133.11點，跌24.14點，跌幅0.26％。

滬深300指數開盤報3,326點，升2點或0.06％；現報3,31.56點，跌3.23點，跌幅0.1％。

創業板指數開盤報1,813點，升4點或0.25％；現報1,801.49點，跌7.01點，跌幅0.39％。

各概念股個別發展，石油股升逾1％，豬肉股異動拉升，神農集團漲超7％。房地產股表現平穩；有色金屬、煤炭、金融股偏弱。

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