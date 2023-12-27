華新麗華雖遭外資持續賣出，但具有台電強韌電網計畫受惠題材，中鋼也調漲明年1月及第一季鋼品報價，市場預期，華新會調漲明年1月不銹鋼內外銷盤價，終止不銹鋼盤價連續兩個月下跌走勢，加上印尼冰鎳廠換股案近期可望完成股權交割，全年營收有機會飆史上新高，27日股價小漲0.20元而以38.40元，目前股價漲幅逾2％。

華新今年並未如外界預期出現年底集團作帳行情，反遭外資從18日起，連續七個交易日賣出，26日外資持股比例也從19.25％降至17.46％。

華新認為，大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，華新第四季不銹鋼事業與第三季持平；線纜事業因台電強韌計畫而受益，銷售穩定增長，第四季可優於第三季。印尼鎳生鐵及冰鎳等資源事業則維持全產全銷，售價隨行就市，原物料成本趨於穩定，預計資源事業第四季表現平穩。

華新前11月合併營收1,763.23億元，年增6.91％，改寫同期新高。市場預估，華新今年營收有望突破1,900億元寫新高。