美國聯準會Fed已釋出2024年降息的可能，振奮全球股市，台股同步受到激勵，國立中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布，12月消費者信心指數（CCI）總指數為70.06點，與上個月比較上升0.66點，較去年同期上升10.94點，且衝刺到20個月的新高。
CCI 六項分項指標中，「未來半年投資股票時機」上升幅度最多，本月調查結果為53.14點，單月上升2.75點，是2021年7月以來、28個月的新高。
中大台經中心執行長吳大任表示，Fed 12月會議決議不僅沒有升息，且釋出可能很快就降息的訊息，有助於資金市場的預期動能，民眾對於投資股票時機的信心，此次53.14點，和去年12月歷史最低點的20點相比，也呈現史上的顯著上升。
吳大任指出，現在台股要衝刺1萬8,000點，實際上股價存在背離基本面，上市公司有許多出口相關的企業，和去年各公司的營收相比並不好，和股價都有落差，他懷疑後續能否持續上漲？台灣出口主要市場的美國，由消費支持經濟，美國近期消費動能下滑，家庭債務超過20兆美元，加上信用卡債務龐大，對台灣出口的基本面受到影響，長期會表現會有變動，對股市有一定的風險，散戶長期投資股市仍要謹慎。
中大台經中心此次調查，六項分項指標中，物價水準、投資股市時機、購買耐久性財貨時機等三項分項指標上升；未來半年就業機會，未來半年家庭經濟狀況，未來半年國內經濟景氣等三項分項指標下降。
從絕對水準來看，CCI六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。「購買耐久性財貨」本月調查結果為111.93點，與上個月調查結果相較上升0.65點。
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