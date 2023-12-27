看準台灣人愛吃海鮮，老爺會館攜手以日式料理結合創新食法的「点爭鮮MAGiC TOUCH」合作推出「点食嘗鮮」住房專案，即日起至2024年2月29日，入住即贈價值700元的松葉蟹及綜合刺身兩款鮮美海味，搭配翌日自助式早餐，雙人一泊二食每晚最低3,299元起。精打細算的小資族可把握這波划算無痛出遊，趁寒假來趟台北輕旅行。
老爺會館此次與点爭鮮林森店獨家合作，推出「点食嘗鮮」住房專案，入住即贈原價700元的指定合作餐點，旅客可享用當季鮮美的松葉蟹，以及囊括阿根廷赤蝦、生食級干貝、鮭魚、鮪魚及鰤魚等鮮美海味組成的綜合六品刺身，多重澎派享受一次到位。
爭鮮集團旗下品牌「点爭鮮MAGiC TOUCH」主打日式料理現點現做，近百款餐點以紅外線定位科技結合新幹線列車送餐方式，帶給旅人不同於傳統迴轉壽司的用餐體驗。点爭鮮林森店位於條通商圈，除了營業至凌晨3點，更有全台分店唯一的調酒飲品吧台，旅客可一邊品嘗現做壽司搭配店家精選特調，以微醺佐海味更能凸顯條通夜生活的獨特氛圍。
老爺雙會館位於台北都會區交通樞紐，南西館緊鄰捷運中山站；林森館距離善導寺捷運站步行約10分鐘，不論是台北近郊踏青，或在大稻埕感受年貨大街的熱鬧氣息，前往各大景點皆十分便利，是走訪台北最便捷的旅宿首選。為鼓勵旅人善用大眾交通工具，官網訂房加購高鐵再享折扣優惠。
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