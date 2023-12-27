大陸國家統計局27日公布，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加快回升，11月份規模以上工業企業利潤年增29.5％，增速較10月份明顯加快，利潤已連續4個月實現正增長。
綜合陸媒報導，統計局指出，今年首11月，全國規模以上工業企業利潤按年下降4.4％，降幅較首10月份收窄3.4個百分點，延續3月份以來逐月收窄走勢。
首11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤人民幣（下同）2.24兆元，年減6.2％；股份制企業實現利潤5.16兆元，下降3.1％；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.62兆元，下降8.7％；私營企業實現利潤2兆元，增長1.6％。
近六成行業利潤增長，八成行業利潤增速回升。首11月，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤按年增長。電力、熱力生產和供應業增長58.2％；通用設備製造業增長9.4％；汽車製造業增長2.9％。
首11月，規模以上工業企業實現營業收入120.04兆元，年增1％。11月底，規模以上工業企業資產總計167.78兆元，年增6.3％；負債合計96.59兆元，增長6.4％；資產負債率為57.6％，按年升0.1個百分點。
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