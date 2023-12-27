美國《全球金融》（Global Finance）雜誌公布全球最富裕國家排名，台灣排名前14跌破民眾眼鏡，不少人吐槽自己是「被平均」之後的結果；理財達人艾蜜莉表示，台灣經濟有科技業支撐經濟並不弱，但人民也難感受到「那麼富有」；如果不是在科技業，想要晉身到「平均值」，除了兼差、提升本業薪資，投資好公司賺取合理報酬就能一起發大財。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

這一份2023年的全世界富有排名是《Global Finance》（全球金融）在前幾天公布，台灣排第14名，人均GDP大約是新台幣228萬元左右，這個數據除了超越日本跟韓國以外，甚至還贏西方大國：英國、德國、法國、荷蘭、加拿大、以色列、比利時，有大大看到的時候覺得很困惑，雖然台灣經濟因為有電子業撐起並不算弱，但是人民的感受程度應該也不至於到「那麼富有」。

這份報告是以「平均每人消費購買力平價與國內生產毛額（GDP）」來評估，而排名前3名的國家是愛爾蘭、盧森堡、新加坡，甚至再往後一直看到前10名，事實上除了美國以外，（美國有3億多人口還是能擠進前10名，真的很厲害！）其它都是人口不多的國家，所以人口少，計算分母也小，再加上這些國家在稅制上或是先天自然資源的優勢，平均以後數字就會很漂亮。

就算國家排名前段班，但如果不是任職在國家中的強盛產業，就很難感受這份排名上所謂的「富有」，畢竟排名中看不出貧富差距。有些大大會說那我不是從事科技產業，怎麼讓自己成為台灣的平均值？

如果不是在科技業工作，那就賺科技業的錢，也可以讓自己慢慢成為平均值；除了兼差、加強本職技能加薪，來盡量提高本金之外，再投資股市賺取合理的「報酬率」來慢慢富有，而投資當然就是要長期投資科技業的好公司，可以跟著好公司一起發大財！既然它非常賺錢，那就讓它為我們賺錢就好囉！

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。