112年7-8月統一發票兌獎期限只到明年1月5日，該期仍有8張千萬發票尚未領獎，最低消費金額是在7-11超商花費26元買飲品中大獎。

根據財政部公布資料，有消費者在新竹市東區大學路1001號的7-11購買26元飲品，幸運中了千萬發票。《聯合新聞網》報導，北區國稅局新竹分局提醒，此張中獎的是雲端發票，因中獎人未設定自動領獎帳戶，必須自行到便利商店列印中獎發票才能兌獎，該名得主可能到現在還沒發現自己中獎。

值得留意的是，民眾若使用載具存發票，財政部的統一發票對獎APP能設定領獎帳戶，發票開獎完後數日便會自動匯入帳戶。

財政部公布8張未領千萬發票的明細如下：

臺北市內湖區文湖街81巷6號五棧小館，花費700元（傳統紙本發票）。

桃園市桃園區中山路507巷46號SKODA，工資630元（傳統紙本發票）。

新北市三重區大同北路63號7-11，買飲品等花費89元（電子發票證明聯）

新竹市東區大學路1001號7-11，買飲品26元（雲端發票）。

臺中市西屯區黎明路3段26號新井茶，買飲品55元（電子發票證明聯）。

臺中市烏日區中山路3段1007號7-11，買菸品100元（電子發票證明聯）。

苗栗縣苗栗市中山路986-4號全家，買菸品100元（電子發票證明聯）。

彰化縣芬園鄉芬草路2段252號全聯，買食品等60元（雲端發票）。

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