112年7-8月統一發票兌獎期限只到明年1月5日，該期仍有8張千萬發票尚未領獎，最低消費金額是在7-11超商花費26元買飲品中大獎。
根據財政部公布資料，有消費者在新竹市東區大學路1001號的7-11購買26元飲品，幸運中了千萬發票。《聯合新聞網》報導，北區國稅局新竹分局提醒，此張中獎的是雲端發票，因中獎人未設定自動領獎帳戶，必須自行到便利商店列印中獎發票才能兌獎，該名得主可能到現在還沒發現自己中獎。
值得留意的是，民眾若使用載具存發票，財政部的統一發票對獎APP能設定領獎帳戶，發票開獎完後數日便會自動匯入帳戶。
財政部公布8張未領千萬發票的明細如下：
臺北市內湖區文湖街81巷6號五棧小館，花費700元（傳統紙本發票）。
桃園市桃園區中山路507巷46號SKODA，工資630元（傳統紙本發票）。
新北市三重區大同北路63號7-11，買飲品等花費89元（電子發票證明聯）
新竹市東區大學路1001號7-11，買飲品26元（雲端發票）。
臺中市西屯區黎明路3段26號新井茶，買飲品55元（電子發票證明聯）。
臺中市烏日區中山路3段1007號7-11，買菸品100元（電子發票證明聯）。
苗栗縣苗栗市中山路986-4號全家，買菸品100元（電子發票證明聯）。
彰化縣芬園鄉芬草路2段252號全聯，買食品等60元（雲端發票）。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：