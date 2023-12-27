北韓官方媒體今天指出，北韓已召開執政黨的年終會議，領導人金正恩也出席了會議，會中預料將公布2024年關鍵政策決定。

法新社報導，金正恩放棄過往曾是傳統的元旦文告，近年來以朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）全體會議為平台，概述安全、外交、經濟等領域的政策。

今年的會議以北韓成功發射一枚偵察衛星、將其核武國家地位載入憲法、試射了最先進的洲際彈道飛彈（ICBM），為今年畫上句點。

北韓官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）報導指出，在昨天的會議上，金正恩將2023年定義為「有偉大轉折和變革的一年」，也是「非常重要」的一年。

據北韓中央通信社報導，金正恩表示，北韓在「社會主義建設及加強國家實力的各個領域，達成令人大開眼界的勝利和事件」。

他還表示，北韓的新戰略武器，包括間諜衛星，已經「堅定不移地」將北韓置於「軍事大國的地位」。

北韓中央通信社表示，會議將涉及6個主要的討論議題，包括回顧北韓一年來的國家政策實施情形，及展望2024年國家預算和「努力的方向」。

金正恩上週表示，如果受到核武「挑釁」，北韓會毫不猶豫地發動核子攻擊。

北韓上週試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），這是2023年以來的第3次測試。

北韓上週發射一枚軍事間諜衛星，並聲稱這枚衛星很快地就開始提供美國和南韓軍事地點的影像，進一步損害與南韓的關係。

那次試射打破南北韓之間為緩和朝鮮半島緊張局勢而簽訂的軍事協議，雙方隨後都將分隔兩國的非軍事區（DMZ）沿線安全做了升級。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1121227