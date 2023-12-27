【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數234.70點，漲0.81點；總計394家漲、297家跌、111家持平；委買10993433張、委賣6589837張；總成交值552.53億元。

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