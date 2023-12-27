【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17864.86點，漲113.13點；總計480家漲、407家跌、151家持平；委買36953619張、委賣23348350張；總成交值2091.99億元。

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