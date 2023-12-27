【時報-台北電】2023年進入倒數，集團作帳行情催油門，今日包括聯發科、聯電、金仁寶、華新集團等均發動攻勢，推進台股強彈逾百點，攻高至17877點續闖今年高，距離萬八不到200點。華新集團近期攻勢不明顯，在外資翻多買超助拳下，今日由華新(1605)及華邦電(2344)雙引擎點火，同步強彈逾2%，帶領精金(3049)、彩晶(6116)、信昌電(6173)、精星(8183)跟進向上，華新(1605)轉強也帶動線纜股合機(1618)、華電(1603)、大亞(1609)等買盤跟進，推升線纜類勁揚1.5%傲視台股。
具備台電強韌電網計畫受惠題材的華新(1605)前11月營收1,763.23億元，年增6.91％寫同期新高，法人預期在台電計畫需求及鎳價谷底反彈下，線纜業務持續釋放，第四季表現將優於第三季，市場看好將調漲不銹鋼價及年營收拚新高加持，外資終結連6賣鼓舞士氣，今日放量彈升逾2%重返五日線，點燃集團作帳行情最後衝刺，也帶動線纜股攻勢再起。
記憶體業界領先者華邦電(2344)日前宣布聯手封測領導廠力成，開發2.5D/3D先進封裝業務，透過全面上下游整合服務，進而引領AI邊緣運算領域迅速蓬勃發展，亦積極參與碳交所交易，採購6國專案，昨獲外資敲進近1.6萬張，點火今日噴出強彈近3%重登30大關，成交量也倍增至逾8.5萬張，闖進台股前5大。
台股封關倒數，今日叩關17800大關，持續航向萬八之路。分析師表示，即使外資休假中，內資作帳積極度高，集團股作帳行情越燒越旺，部分表現相對落後集團股拚最後衝刺，投資人可搶搭順風車，一路燒旺元月行情。(編輯：龍彩霖)
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