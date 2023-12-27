烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）今天對徵兵辦公室表達不滿，稱徵兵單位應動員更多部隊參與對抗俄羅斯的戰爭。
路透社報導，扎盧茲尼在戰時首度舉辦的記者會上發表談話。一天前，烏克蘭國會公布一項法律草案文本，其中包括對軍隊徵兵計畫的變動，其中包括將徵兵年齡從27歲下調至25歲。
這項法案在社群媒體上引發爭議，似乎因此讓一向不願公開露面的扎盧茲尼罕見向媒體發表談話。
他說：「目前，我對（徵兵辦公室的）這項工作並不滿意。」
「如果我對他們的工作感到滿意，我們就不會在這裡討論這項（關於動員的）法律草案。」
在俄羅斯入侵烏克蘭的最初幾個月，有數以萬計烏克蘭人自願參戰，但在戰爭打了22個月後，這樣的熱情已有所減弱。
扎盧茲尼也回答了一連串有關戰爭狀況的其他問題。
在回應烏克蘭軍隊已撤至馬林卡鎮（Maryinka）邊緣的消息時，他承認這個俄烏雙方已爭奪數月之地，由於遭到破壞，「已不復存在」。
在回答另一個問題時，他稱戰爭在2024年將與2023年的情況不同，那是因為戰場上運用的技術不斷革新。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121227
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