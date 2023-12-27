教育集團卓越（2496）26日法說會，董事長曾淑鈴表示，明年朝三大方向布局，包括推動學米成人線上職能教育平台持續成長、設立GXI印尼公司並導入智能AI系統、加入Farhugs線上心理諮詢服務等，拚營運持續向上，優於今年。
卓越去年跨入成人職教領域，收購新創公司「學米XUEMI」全方位線上學習平台，持股47.43％，今年收益達預期，明年推動營收、獲利持續成長。
另外，卓越在今年初與印尼合作夥伴合資設立「PT GXI Digital Edtech（GXI）」，持股60％，接下來將導入智能AI系統，以陳立核心能力的數學，搭配華文，跨國發展；為倡導學子心理健康，卓越也將加入Farhugs線上心理諮詢。
曾淑鈴表示，為持續擴大卓越版圖，陳立教育明年預計增設2～3間直營校；將平均每位學生補習科目從2.5科增至4科；持續推廣線上直播課程；課程更多元化，將增設英檢、國際競賽AMC、心理輔導、程式設計、夏令營冬令營隊等課程。
陳立小學堂與明星私小、兒美安親合作小學數學的派師業務，也將延伸至國中七八九年級數理科，業務型態由B2B拓展為B2B2C，有助提升整體營收。
卓越今年前三季合併營收約5.58億元、年增9.26％，稅後純益6,972萬元、年增18.34％，每股稅後純益3.68元；累計前11月營收6.95億元、年增8.98％。曾淑鈴估，今年營收、獲利將再攀升。
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