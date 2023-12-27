群益金鼎證券舉辦的「股神交易爭霸戰」，為全台唯一由券商舉辦的實單交易競賽，預計雙戰線冠軍皆獲利千萬以上。群益證將於2024年1月27日下午於集思台大會議中心舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」。
活動中不僅公開分享贏家股神選股與交易心法，更有群益投顧總經理范振鴻分享剖析2024全球經濟趨勢、命理大師陶文解說「龍年如何開運賺大錢」，邀請全台投資人一同免費參與，搶得龍年投資先機。
群益證已於今年7月至12月舉辦的「股神交易爭霸戰」，依下單方式分為程式、人類雙戰線，吸引全台數千名股神報名參與。目前競賽已進入尾聲，雙戰線皆交出驚人獲利，於截稿前，程式戰線總冠軍獲利4,500萬，而人類戰線總冠軍僅參賽3個月，獲利就高達1,300萬。
群益金鼎證券表示，市場上各式模擬競賽很多，但群益證所舉辦的「股神交易爭霸戰」是今年全台唯一一場由券商舉辦的實單交易競賽，全程真金白銀比拚，競賽成果極具含金量。
而不少民眾也好奇，究竟交易什麼股票、如何操作才能獲利千萬？對此，群益金鼎證券也將特別於明年1月27日下午於集思台大會議中心舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」，為兩戰線前10名頒發股神獎座，同時邀請股神不藏私，分享選股與交易心法。
當日將公開得獎股神於競賽期間的前10大獲利個股，更特別邀請競賽得獎股神，現身分享選股與操作心法；同時也邀請群益投顧總經理范振鴻分享剖析2024全球經濟趨勢、命理大師陶文分享「龍年如何開運賺大錢」，活動內容豐富，邀請全台投資人一同免費參與，搶得龍年投資先機。
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