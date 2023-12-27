【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社指出，除了戰爭會影響到全球航運業者的營運外，現在連氣候變遷也會左右這些船公司的獲利能力。
在12月14日，註冊在香港的太平洋威海（Pacific Weihai）船運公司，在美國德州休士頓裝載液化石油氣之後，就開往中國大陸寧波，在以前天下太平時，整段航程只需要30天。
彭博社表示，不過現在，這艘大型氣體船得多花15天在海上，外加8,000公里的航行距離，以及多付高達180萬美元的運送費，才能避開兩個危險的海洋路障。
以前，幾乎所有船隻從美國頁岩油田裝載液化石油氣後，再運到中國大陸的煉油廠，航線都會先經過巴拿馬運河，一共大約需要30天，里程近2萬公里。不過，今年因出現旱災，這條運河的載重水位比往常要低，可以過運河的船隻數量大減。因此，船舶時時刻刻都在大排長龍，太平洋威海也不例外。
然後，這艘運氣船便改走埃及的蘇伊士運河，雖然較以前多10天，但誤船的機率較低。不過這條航線，現在又被伊朗在背後撐腰的青年運動（Houthi）武裝組織給打斷。
產業資訊顧問公司Kpler表示，12月18日時，這艘太平洋威海決定從蘇伊士運河改道，繞行南非西南部海象多變的好望角，算下來，繞道的這條航線要比巴拿馬運河多15天。
標普智財平台S&P Global Market Intelligence也統計，這種改道方式可能會增加至少15%的運輸成本。以12月14日來說，這天若租一艘從美國墨西哥灣運到北亞地區的運氣船，每天租用費為12.3萬美元，多15天就代表多180萬美元的租金。
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