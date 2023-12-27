【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國財經新聞網站《投資者商業日報》（Investor's Business Daily）報導，在科技巨頭領軍下，今年美股表現輝煌，但這「8大衰股」讓投資人慘賠4260億美元。

根據S&P Global Market Intelligence和MarketSmith的數據，今年來這8檔股票任一檔的市值都跌掉逾300億美元，是標普500指數所有成份股中表現最慘的。

DataTrek Research共同創辦人Nick Colas表示，今年輸家和贏家之間的差距非常明顯，標普500指數優異的報酬率只集中在科技巨頭所在的三個類股。

今年標普500指數的表現實在太好，在這種情況下不賺反虧格外令人心痛。今年來標普500指數上漲近24%，較其一般的年報酬率高出1倍多。

在這場多頭盛宴中，科技巨頭成為最大贏家，在短短一年內，微軟和蘋果的市值均暴增近1兆美元，表現令人驚豔。

輸家的表現也令人大感意外，只不過是驚嚇指數爆表。輝瑞（Pfizer）高估疫後新冠疫苗與相關療法的獲利能力，今年股價慘跌近45%，市值蒸發1,290億美元。莫德納（Moderna）也面臨新冠疫苖需求急凍的困境，該mRNA疫苖龍頭廠今年股價下跌47%，市值跌掉320億美元。

根據《投資者商業日報》發布的標普500指數八大衰股排行榜，輝瑞拿下「第一衰」。雪佛龍（Chevron）今年來股價跌近16%、市值蒸發537億美元，排名「第二衰」。第三到第八名依序是嬌生（股價跌12%，市值跌510億美元）、NextEra Energy（股價跌28.5%，市值跌489億美元）、必治妥施貴寶（股價跌27.4%，市值跌401億美元）、雅詩蘭黛（股價跌41.8%，市值跌371億美元）、埃克森美孚（股價跌7.6%，市值跌335億美元），以及莫德納。