新年春節腳步接近，家紙龍頭品牌舒潔再度攜手迪士尼，推出福到翁系列新春限定包裝紙品，變身新春居家開運好物，賣萌賀年刺激囤貨商機，積極搶攻有蒐藏慾與新春居家佈置需求的廣大族群。

米奇米妮等迪士尼經典角色擁有廣大鐵粉，舒潔長期與迪士尼合作，每回推出迪士尼聯名系列商品，總引發粉絲手刀搶購囤貨風潮。

今年米奇米妮6大經典角色變身福到翁，採呆萌俏皮的喜慶設計，包裝配色有喜慶正紅、戀愛粉紅、致富金黃節慶風，綴以象徵福氣、財運及長壽的葫蘆、爆竹、招財貓、丹頂鶴等，意喻「正紅好運大發到」、「嫩粉戀愛福運到」及「致富金黃錢開道」等，可愛的不倒翁福神形象，期許新的一年屹立不搖，祝願想談戀愛、心想事成、祈求財運的人心想事成。

搭配舒潔X迪士尼福到翁新春限定款上市，各大實體賣場即日起陸續推出2件優惠價、換購價等，7-11、全家等超商也將陸續推出LINE限時5天優惠、單件驚喜價等，MOMO、PChome、蝦皮等線上購物平台也有「箱購超值優惠價」等。