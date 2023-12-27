搶攻年節圍爐聚餐與送禮商機，台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳推出新年限定的限量「極品佛跳牆」，與「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」，兩品項同時購買可享9折優惠。
連續六年獲台北米其林一星榮耀的「雅閣」中餐廳，今年特別推出年節限定版「極品佛跳牆」，由鄭國雄主廚以老母雞、金華火腿和豬肉悉心慢熬八小時後過濾製成上湯，而湯底的佐料也完全不馬虎，瑤柱與金華火腿都預先高溫烤製出香氣，蹄筋是入油清炸鎖住甜味，鮑魚則是以鮑魚汁滷製增添鮮香，最後一起與發好的花膠加入上湯中續燉一小時製成，更另附上官燕讓賓客在家中享用時加入湯裡享用，每一口都能感受到濃韻膠質，以及上湯與佐料鮮美的層次，每份13,888元，可供六人享用。
文華東方「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」每盒2,880元，是完全純手工費時製作的極品美味。其中「鮑魚臘味蘿蔔糕」是以傳統港式臘腸、白蘿蔔、蝦米和糯米，搭配頂級南非鮑魚，以古法手工製出鮮鹹美味；「金箔桂花黑糖年糕」濃郁的黑糖香氣中帶有桂花的優雅清香，甜而不膩的美好滋味讓人難以忘懷；而養顏美容首選的「冰糖燉燕窩」，選用上乘燕窩盞以冰糖燉煮，口感滑順綿密又細緻；此外，亦有雅閣最受歡迎的主廚特製 X.O.醬50ml乙入。
「極品佛跳牆」與「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」2024年1月8日起開放預購，「極品佛跳牆」： 2月1日起開放取貨，至2月8日止。「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」：2月3日起開放取貨，至2月8日止。開放取貨期間每日中午12點至晚間8點，可至台北文華東方酒店3樓「雅閣」中餐廳取貨。
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