近日市場傳聯電（2303）將技轉12奈米製程的消息，美系外資指出，聯電早已積極推進12奈米製程，未來並有望成為台積電以下的第二大供應商，12奈米潛在客戶包括英特爾和聯發科，受此消息激勵，今（27）日盤中股價一度大漲逾4％。

聯電近日也表示，12奈米為該公司發展藍圖上重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。而美系外資表示，聯電邁進12奈米目標從未改變過，未來也有可能成為台積電以下第二大的12奈米供應商。

美系外資並進一步分析，英特爾已是聯電28奈米客戶，未來還也可能再找聯電下單12奈米，聯發科也可能是聯電12奈米的潛在客戶，預期2025年前有機會下單，美系外資看好聯電轉進12奈米和14奈米FinFET技術策略。

受此消息激勵，今日聯電股價強勁上漲，盤中一度上漲逾4％，盤中股價最高來到53元，寫下近6個月新高。