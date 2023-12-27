喝咖啡過好年，讓好運一「杯」沖天！搶年節送禮商機，新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'攜手大甲鎮瀾宮推出「Bean so Lucky」春節禮盒，即日起正式於全台門市開賣。聯名春節禮盒內含cama cafe'高品質濾掛式及浸泡式咖啡與聯名金屬聖杯，標榜讓每一杯咖啡都獲得媽祖庇佑，喝了就能好運連連。cama cafe'並推出「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」兩款超應景咖啡飲品，將桂圓與咖啡進行結合，打造最應景的春節限定新飲品。
cama cafe'今年春節禮盒最大的特色，便是內含2只由與大甲鎮瀾宮合作打造的「聖杯」，金屬杯身印上大大的聖杯字樣，金光閃閃、瑞氣千條，盡顯非凡氣勢。禮盒特選cama cafe'最熱銷經典風味之一「巧克力王子」，綿密深邃的黑巧克力口感與焦糖帶著微苦的甜香，進而帶出不斷回甘的餘韻。在尚帶寒意的新春時節，帶來一股溫暖甜蜜的暖流。cama cafe' Bean so Lucky春節禮盒內含巧克力王子濾掛式及浸泡式咖啡共10包，讓消費者能十全十美過好年。
cama cafe' Bean so Lucky春節禮盒即日起正式於全台cama cafe'門市（含豆留系列旗艦店）販售。Bean so Lucky春節禮盒節慶價每盒699元，只要於手機下載camac cafe' APP並完成註冊成為會員，即享會員優惠價1盒649元。一次購買兩盒再享1,200元二入優惠價，大量購買亦有９折至85折不等的專屬折扣，走春送禮免煩惱，送上媽祖加持好「神氣」。
cama cafe'同步推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。選象徵「富桂」與「圓滿」，選用台灣在地桂圓與cama caf？高品質咖啡進行結合，桂圓特有的濃郁香氣滿溢而出，正是過年時分最應景的選擇。兩款限定飲品即日起於全台cama cafe'街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，1月23日前購買還可享嚐鮮折扣10元優惠。
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