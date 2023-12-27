【時報記者王逸芯台北報導】是德科技(Keysight Technologies)宣布，網路設備製造商Fortinet選擇使用Keysight APS-M8400網路安全測試平台，來驗證其FortiGate 4800F新世代防火牆(NGFW)的超大規模分散式阻斷服務(DDoS)防禦功能和電信級效能。
Fortinet開發了配備16個NP7網路處理器的FortiGate 4800F NGFW，以協助電信業者、資料中心業者和服務供應商，保護其關鍵網路基礎設施和服務，避免它們遭受超大規模DDoS攻擊和其他網路安全威脅，同時繼續處理因400GE應用變得普及而帶來Terabit級的合法客戶流量。將FortiGate 4800F NGFW部署到客戶運作中網路之前，Fortinet需藉助一套功能強大的應用和安全測試解決方案，來驗證其電信級效能和安全功能，因此選擇了Keysight APS-M8400。
Fortinet產品執行副總裁暨行銷長John Maddison表示，FortiGate 4800F是業界速度最快的輕巧型超大規模防火牆，可提供電信級效能和可擴充性，讓資料中心和服務供應商能夠以前所未有的速度，保護資料中心和服務供應商的安全。我們的NGFW配備16個Fortinet第七代客製化網路處理器，可提供必要的400GE埠密度、Terabit級應用傳輸速率，以及連線擴充性，以保護客戶免於遭受DDoS攻擊。是德科技創新的APS-M8400 8x400GE網路安全測試平台可有效驗證前述特性，證明FortiGate 4800F提供客戶期望的超大規模效能和即時威脅防護功能。
是德科技網路測試與安全解決方案副總裁暨總經理Ram Periakaruppan表示，DDoS攻擊等網路安全威脅的範圍、規模，以及對潛在受害者的影響，都越來越大。對於電信業者、服務供應商和資料中心來說，保護其關鍵基礎設施免於遭受攻擊至關重要，以便繼續服務快速成長之超大規模的合法流量。Keysight APS-8400提供靈活的電信級應用和網路安全測試負載，可協助Fortinet等網路設備製造商驗證他們的解決方案是否能勝任這項任務。搭配8x400GE解決方案，他們能隨著需求變化而進行擴充。
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