【時報記者莊丙農台北報導】數字科技(5287)旗下打工兼職平台「小雞上工」公開2023年度打工數據，今年疫後經濟大復甦，「小雞上工」年度共上架200萬筆打工機會，應徵總人次約500萬，年成長率約5成，根據站上數據顯示，2023年以25~44歲之間「外快上班族」成長最多，成長超過7成，而83％上班族表示，主要薪資不夠用所致，因此拚打工賺外快。

而明年1月開始，勞動部基本薪資即將從176元調漲至183元，而根據站上數據，2023年小雞上工職缺平均時薪已達190元，比最低時薪高出8％，甚至比明年基本時薪高。在全台22縣市中，薪資最高的前三名分別為連江縣平均時薪216元，新竹縣市平均時薪201元；墊底的三縣市則是金門縣、屏東縣、基隆市，皆為183元。 應徵人次方面，屏東縣是職缺競爭最激烈的城市，每筆職缺平均23人應徵，其次是嘉義市（22人次）、彰化縣（22人次），略少於去年的前三名：基隆市（25人次）、屏東縣（24人次）、嘉義市（20人次）。以錄取率而言，排除外島人才供需因素，最高依序為新竹縣、新竹市和宜蘭縣。小雞上工表示，由於各縣市打工機會數量都明顯上升，導致競爭不如以往激烈，打工族更有機會找到工作賺外快。

小雞上工表示，2023年以25~44歲之間求職者成長最多，成長超過7成，調查發現主要83％上班族表示薪資不夠用，想賺外快。「錢不夠用」似乎已成為多數人普遍寫照，更驅動上班族兼差打工意願。