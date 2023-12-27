台灣高鐵公司今（27）日宣布明年再度與「中華民國快樂學習協會」攜手合作，持續幫助全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作。台灣高鐵公司董事長江耀宗與「中華民國快樂學習協會」名譽理事長吳念真也共同出席記者會，誠摯邀請各界於1／1至3／2活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款，讓弱勢的孩子們放學後都能獲得生活上關懷與課業的指導。
江耀宗表示，「高速傳愛 助學計畫」是台灣高鐵持續推動的公益活動中，歷史最悠久的項目，這不只是我們的企業社會責任與ESG承諾，更是高鐵公司深耕在地、永續關懷的具體實踐。多年來，我們透過各種不同的角度關懷孩子的教育議題，因為我們相信，教育可以通向未來的無限可能，當台灣多數孩子享受開放多元學習環境時，更應該給予每一個孩子公平學習的機會與資源，這樣才能成就更加公益、美好的台灣。
吳念真表示，非常開心再與台灣高鐵公司攜手守護孩子們的未來！他表示，中華民國快樂學習協會自2013年成立以來，其宗旨就是要長期深耕，讓弱勢的小朋友有免費的課後輔導，在他們的成長過程中，有一盞「路燈」給予他們溫暖、方向，有機會迎向更好的人生。他也期盼各界能踴躍響應「高速傳愛 助學計畫」，用愛守護孩子們學習的「秘密基地」，陪伴下一代快樂成長。
2024「高速傳愛 助學計畫」不僅持續幫助全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作，台灣高鐵公司與中華民國快樂學習協會，也邀集今周刊、台積電、天仁茗茶、台北捷運公司共同合作「搭高鐵趣學習」系列活動，讓孩子實際探索、體驗不同工作領域，開拓視野、激發學習興趣。
台灣高鐵公司自2010年起辦理「高速傳愛 助學計畫」活動，提供平台進行募款，14年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人台灣為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會及中華民國唐氏症基金會合作，募得款項由合作單位統籌，累計募款超過1.66億元，已成功幫助超過3萬名清寒學子順利就學。
台灣高鐵公司為鼓勵旅客踴躍響應2024「高速傳愛 助學計畫」，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲贈「台灣高鐵造型毛巾袋組」乙個，讓台灣高鐵不僅是交通運具，更藉由高鐵列車將愛無限傳遞，期盼透過各界的善款匯集，共同守護孩子們的學習的「秘密基地」，迎向光明的美好未來。
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