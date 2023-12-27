【時報記者莊丙農台北報導】麗清(3346)9月營收以9.62億元創新高後，10、11月營收維持在8.5億元以上的相對高峰，以目前出貨狀況觀察，旺季效應可達明年1月，第4季營收將來到今年高峰。公司今年底建置完成桃園觀音廠第3條生產線計畫，2024年即可貢獻營收。
大陸政府刺激消費政策，車廠也端出相關購車優惠，麗清在LED車燈市場滲透率逐年攀升，加上北美客戶持續增加控制器出貨量，單月營收在9月達到新高，第4季進入旺季，10月、11月營收分別為8.51億元及8.61億元，年增24.4％、13.6％，累計前11月營收80.27億元，年增38％，今年營收將首度達到80億元。
在新能源車部分，要求車燈更輕薄短小及省電，目前麗清已承接50項以上新能源車專案。另外，麗清LED尾燈滲透率已經超過90％，將外觀更多部件將導入LED車燈，開發出新的產品。
桃園觀音廠主要承接北美客戶智能頭燈控制器，今年底設立完成第3條生產線，2024年起貢獻營收，1條生產線1年可新增1億元營收，觀音廠目前可滿足4條生產線生產。
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