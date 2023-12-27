【時報-台北電】有關於中止ECFA項下部分產品關稅減讓，國台辦發言人陳斌華今堅稱，調查事實清晰，依據合理，採取措施有據有節。至於恢復台灣石斑魚輸入，則是在綜合評估農漁業者整改措施基礎上進行的，體現中方重視基層民眾訴求與利益。
陳斌華也指出，今年前9月，台商投資大陸的項目數年增長23.9%，實際使用台資金額同比增長7.5%，兩岸貿易額近2000億美元，仍保持高位運行。
幾項數據代表兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景不變，台商投資大陸、視作最佳投資目的地的決心依舊。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】有關於中止ECFA項下部分產品關稅減讓，國台辦發言人陳斌華今堅稱，調查事實清晰，依據合理，採取措施有據有節。至於恢復台灣石斑魚輸入，則是在綜合評估農漁業者整改措施基礎上進行的，體現中方重視基層民眾訴求與利益。
陳斌華也指出，今年前9月，台商投資大陸的項目數年增長23.9%，實際使用台資金額同比增長7.5%，兩岸貿易額近2000億美元，仍保持高位運行。
幾項數據代表兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景不變，台商投資大陸、視作最佳投資目的地的決心依舊。(編輯：廖小蕎)
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