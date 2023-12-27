台股今年迄今漲逾25%，日均量更成長45%，股市熱度下半年起明顯回溫，根據知名股市討論網站統計，2023年台股投資人最常查詢的個股，包括緯創、佳世達、廣達、英業達等AI四雄，而長榮集團更有長榮與長榮航等2公司入列，其他包括台積電、鴻海、合一、高端等，同樣榜上有名。
根據股市爆料同學會平台數據顯示，2023年度台灣投資人最常查詢個股，前10檔中，AI概念股就佔了4名，大型權值股佔2名，剩下航運股、生技股各2名。
其中，緯創以用戶查看股票次數超過350萬次，高居排名第一，也是發文討論度最高的個股，今年迄今最高漲幅達439%，而其他AI概念股如佳世達、廣達、英業達，也都是熱門標的。
進一步分析台股投資人的族群屬性，當沖比例最高者，竟非24歲以下的Z世代，僅占7.1%，反而以45~54歲X世代的13.13%最高，但該族群中長期投入的比重，也是全部世代中最高，占比來到41.62%，呈現兩極化風貌，而投資本金超過300萬元的大戶人士，也都是45歲以上的Z世代和戰後嬰兒潮，占比都超過一半。
股市爆料同學會在12/12~12/20進行「2023年台灣人投資理財習慣大調查」，以線上問卷回收4560份有效樣本數，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.67個百分點。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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