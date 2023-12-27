明年元旦也就是下周一開始，基本工資將調漲，時薪從176元調到183元，月薪從2萬6400元調到2萬7470元。據勞動部統計，基本工資調升後，預計有179萬名勞工月薪調漲、60萬名勞工時薪調漲，合計共約239萬名勞工受惠。

不過，隨基本工資調漲，雇主、勞工與政府所要負擔的勞保費用也將隨之增加，以勞保普通費率為12%（含就保1%）、聘僱一名薪資2萬7470元的勞工來計算保費，雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，雇主勞保費負擔為2307元、每人增加89元，勞工自行負擔保費為659元、增加25元，政府負擔329元、增加13元。

自2016年蔡英文總統上任以來，明年將是第8年調漲基本工資，8年來月薪由20008元調升至27470元，總計調升7462元，調幅37.29%，平均年複合成長率4.04%。時薪由120元調升到183元，累計調幅52.5%，平均年複合成長率5.42%。相較之下，2016年至2022年消費者物價年增率，平均為1.23%。

配合基本工資調漲，勞工保險投保薪資分級表、勞工退休金月提繳分級表及勞工職業災害保險投保薪資分級表也將同步跟進調整，將現行月投保薪資第1級2萬6400元修改為2萬7470元、第2級修正為2萬7471元至2萬7600元，而勞工退休金月提繳分級表則是新增第23級月提繳工資為2萬7470元。

勞動部勞保局針對分級表修正，也會同步辦理勞保、就保、職保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕調作業，受惠人數分別為勞保306萬人、就保117萬人、職保418萬人以及勞工退休金131萬人。