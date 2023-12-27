【時報-台北電】由於航運公司開始返回紅海，據了解，馬士基和法國達飛集團等大型航運公司陸續復航，減緩市場對中東地區局勢緊張氣氛，紅海危機暫解，致原油電子盤承壓下跌，周三(12/27)截至台北時間上午11點20分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌0.22美元，報每桶75.35美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨跌0.13美元，報每桶80.94美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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