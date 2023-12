美國總統拜登政府選擇不否決專利侵權的裁定後,蘋果公司(Apple)今天表示,已對旗下智慧手錶Apple Watch最新型號的進口禁令提起上訴。

綜合法新社和路透社報導,這項針對蘋果最新智慧手錶型號的禁令今天起生效,Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2無法在美國實體商店或線上銷售。

這項禁令是大型科技公司就具有價值專利所展開的最新法律角力,谷歌(Google)也針對揚聲器技術與Sonos打官司。

美國國際貿易委員會(ITC)10月裁定,禁止進口侵犯一項測定血氧含量專利技術的蘋果智慧手錶型號。

這項禁令源起於Masimo公司於2021年中向ITC提出的申訴,這家醫療設備製造商指控蘋果侵犯公司的光感測技術測量血氧含量的專利。Masimo稱這項技術是他們發明且蘋果挖角員工以取得技術。

美國貿易代表署(USTR)今天聲明指出:「經過謹慎商議,貿易代表戴琪(Katherine Tai)決定不撤銷ITC這項裁定,ITC的決定於2023年12月26日成為最終裁定。」

儘管白宮有權撤銷進口禁令,但這樣的狀況鮮少發生。

蘋果主張,ITC的裁決是錯誤的,應予撤銷,並向美國聯邦法院提起上訴。

蘋果發言人表示,公司已針對這項禁令向華盛頓美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)提起上訴。

蘋果今天在聲明中說:「我們強烈不同意ITC的裁定及由此產生的排除命令,我們正採取一切措施,盡快向美國顧客恢復供應Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2。」

蘋果請求聯邦巡迴上訴法院暫停禁令,至少暫停到美國海關與邊境保護局(CBP)判定重新設計過的蘋果智慧手錶型號是否侵犯Masimo專利,並在法院考慮蘋果請求時暫停禁令。蘋果說,美國海關與邊境保護局預定明年1月12日做出決定。

在耶誕假期前夕,蘋果本月21日已將這些產品自線上蘋果商店Apple Store下架,實體零售商店則於24日停止販售。(譯者:徐睿承/核稿:盧映孜)1121227