美股四大指數收紅，台股加權指數開在17,766點，上漲72點，再次改寫今年新高。聯發科站上千元後，今日開盤上漲40元，聯發科執行長蔡力行昨日表示，明年營運一定比今年好，股價還沒有創新高。
美股放完聖誕假期回來，四大指數收紅，道瓊工業指數收在37,545點、那斯達克指數收在15,074點、S＆P500指數收在4,774點、費城半導體指數收在4,207點。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.3美元，漲幅1.26％。台積電今天早盤股價達588元，上漲2元，貢獻大盤約16點，市值攀高至新台幣15.24兆元。
IC設計芯鼎法說會中指出，車用SoC及ISP通過車規認證，陸續進入量產，智慧影像方案已經打入日本和台灣行車記錄器一線品牌。芯鼎開盤後，股價漲幅超過8％。
電源管理IC廠通嘉11月營收1.12億元，年增14.5％，在全方位解決方案的推動下，出貨量成長，而蘋果改用USB-C帶動商機，通嘉看好明年筆電USB PD協定的快充技術滲透率有機會達5成，有助增添公司營收動能。因此通嘉今日開盤後就衝上漲停板。
AI PC相關的宏碁，今日又再拉出第八根紅K棒，8個交易日股價大漲40％，顯示內外資力挺，股價再次改寫12年新高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：