美股四大指數收紅，台股加權指數開在17,766點，上漲72點，再次改寫今年新高。聯發科站上千元後，今日開盤上漲40元，聯發科執行長蔡力行昨日表示，明年營運一定比今年好，股價還沒有創新高。

美股放完聖誕假期回來，四大指數收紅，道瓊工業指數收在37,545點、那斯達克指數收在15,074點、S＆P500指數收在4,774點、費城半導體指數收在4,207點。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.3美元，漲幅1.26％。台積電今天早盤股價達588元，上漲2元，貢獻大盤約16點，市值攀高至新台幣15.24兆元。

IC設計芯鼎法說會中指出，車用SoC及ISP通過車規認證，陸續進入量產，智慧影像方案已經打入日本和台灣行車記錄器一線品牌。芯鼎開盤後，股價漲幅超過8％。

電源管理IC廠通嘉11月營收1.12億元，年增14.5％，在全方位解決方案的推動下，出貨量成長，而蘋果改用USB-C帶動商機，通嘉看好明年筆電USB PD協定的快充技術滲透率有機會達5成，有助增添公司營收動能。因此通嘉今日開盤後就衝上漲停板。

AI PC相關的宏碁，今日又再拉出第八根紅K棒，8個交易日股價大漲40％，顯示內外資力挺，股價再次改寫12年新高。

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