金控業今年獲利表現出色，許多人都有「明年股息值得期待」的共識，即便想換檔也有機換賺價差。資深股手「存股方程式」今（27）日透露，為了調整股票資產組合有意持續賣出個股轉進ETF，開發金是考慮的標的；他預期，升息尾聲，壽險型金控有機會漸入佳境，若殖利率合乎市場預期，股價有望進一步推升，他也在文中揭露理想賣出時機點。

存股方程式」今日在粉專坦言，現在個股對他而言似乎如同走味的咖啡，為了調整股票資產組合，因此考慮持續賣出一些個股轉進ETF，近幾周在思考要清掉的個股標的是開發金。

回憶他投資開發金的始末，他表示，2018年建倉開發金，原始成本不算高，加上已經參與過數次除息，整體報酬率還算可以；之所以投資開發金，可說是陰錯陽差，當年原本想要投資的是中壽（後來更名為凱基人壽），因為開發金併購中壽，才轉而投資開發金；併購中壽之前的開發金，整體經營績效差強人意，並非好的存股標的，吞下中受這顆大補丸，經營績效確實改善不少。

存股方程式」表示，他曾估算合併中壽之後的開發金，有衝上19、20元的實力，2022年4月，開發金確實短暫突破20元，但隨後聯準會開啟暴力升息循環，債券價格一路下殺，導致持有極大量債券的壽險業受到波及，幾架開始盤跌，以中壽為獲利主體的開發金自然無法置身事外，相較2022年的高點，股價跌約40%，今年股利歸零，可說是賠了夫人又折兵。

對於開發金，「存股方程式」這樣評價，開發金旗下的壽險、證券、投信、創投在台灣金融市場都占有一席之地，唯獨凱基銀行還有很大的進步空間，他解釋，凱基銀行前身萬泰銀行體質不是很好、市占率不大；加上萬泰銀行於2000年初發行現金卡，在2005、2006年爆出喧騰一時的卡債風波，導致全台超過80萬人淪為卡奴，平均卡債超過百萬；他認為，開發金想要更上一層樓，改善凱基銀行體質、拓展銀行獲利會是當務之急。

至於何時是清倉開發金的時機？「存股方程式」預期，隨著升息已經進入尾聲，2024年壽險型金控有機會漸入佳境，股價慢慢盤升。因此如果想賣掉開發金或其他壽險型金控，2024年第2季、第3季應該會出現不錯的賣點；屆時，股利政策應該已經公布，若殖利率合乎市場預期，股價有機會進一步推升，到時候會在評估狀況，思考後續買賣策略。

※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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