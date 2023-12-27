【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠聯電(2303)近期傳出將技轉12奈米製程給英特爾（Intel），激勵股價連日走揚，22日重返填息路，今（27）日開高後放量勁揚4.33％至53元，創6月27日除息以來半年高價，填息率達91.67％。三大法人本周以來大舉買超達3萬7719張。
聯電先前法說時證實，有討論以12奈米生產低功耗邏輯產品的可能，並表示12奈米製程將於2025年初完成，隨後將帶來營收貢獻。公司不排除將部分28/22奈米產能轉換為12奈米，藉此節省成本的可能性，並將遵守投報率原則。
近期供應鏈傳出，英特爾因看好聯電在低功耗製程、特別是安謀（Arm）架構的優勢，規畫向聯電取得12奈米製程技術，雙方近期將簽定合作意向書。對此，聯電表示不評論市場傳聞，表示12奈米為公司發展藍圖中的重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。
美系外資對此認為，英特爾已有14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，因此不清楚英特爾為何想取得聯電12奈米製程技術。不過，聯電邁進12奈米製程目標並未改變，未來也有可能成為台積電以下第二大的12奈米供應商。
美系外資分析，英特爾已是聯電28奈米客戶，未來可能再下單12奈米。聯發科則是聯電12奈米潛在客戶，預期2025年前開始下單生產。看好聯電轉進12奈米和14奈米FinFET技術策略，維持「加碼」評等、目標價55元不變。
聯電2023年11月自結合併營收187.87億元，月減2.1％、年減16.67％，為近半年低。累計前11月合併營收2055.53億元、年減20.25％，仍創同期次高。聯電預期第四季晶圓出貨量季減約5％、美元平均售價（ASP）可望持穩，法人預期第四季營收應可順利達標。
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