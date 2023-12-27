【時報記者張漢綺台北報導】高階HDI新產品出貨放量，定穎投控(3715)2024年第1季營運可望淡季不淡，定穎總經理劉國瑾表示，明年第1季訂單狀況跟第4季差不多，只有工作天數較少的影響，預估明年第1季HDI新產能可望順利達到滿載，明年上半年營運可望比今年下半年好。

定穎深耕汽車板有成，受惠於汽車電子滲透率持續提升，佔整車成本由2020年的30%將增至2027年的45%，帶動車用PCB使用量提升，定穎因車用產品佈局日益完整，今年營運表現不俗，今年前3季營業淨利率為9.4%，年增4.3個百分點，稅後盈餘為7.51億元，年增63%，每股盈餘為2.71元，累計前11月合併營收為143.83億元。

目前定穎車用產品涵蓋自動駕駛的主板、Camera、Lidar及Radar、智慧座艙的主板、Display、車用運算/儲存設備的CPU及車用電腦，車聯網相關產品，以及車用電源系統的電池板、電源管理等，在AI伺服器方面，定穎AI加速器1個料號產品於第4季開始出貨，另一個料號將明年第2季出貨，為明年營運增添新動能。

由於高階HDI新產品需求強勁，定穎進行廠區HDI產能去瓶頸，預期去瓶頸的HDI產能可望於明年第1季滿載；劉國瑾表示，若去瓶頸的產能滿載，預估1個月可增加5000萬元到1億元營收，明年上半年營運有機會比今年下半年好。

在泰國廠部分，定穎泰國廠預計2024年第4季量產，劉國瑾表示，泰國工廠設計為高度智能化及自動化的智慧工廠，技術類別為高階多層板及HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車，將是我們切入更高階產品的重要突破，目前很多新客戶都在等我們泰國廠建置完成後，就會積極認證。