【時報記者任珮云台北報導】展望2024年台股，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股明年再戰高點，但要留意「三隻大象在房間裡」(意指灰犀牛)，分別為日本央行升息、股轉債及緊縮滯後影響。3隻的灰犀牛的風險貼水約在500~1000點。

陳奕光表示，在貨幣政策方面，今年美國企業破產家數大幅攀升，同時美國家庭債務大幅增力；其次，預估明年4月FED降息，可能會再帶動一波股轉債，抽離股市資金。最後是日央升息，預估明年第二季就會看到升息動作，日圓升值會造成海外資金班師回朝；日圓升值不利於日股和台股走勢。

至於台股明年的五大亮點，陳奕光表示，一、明年台灣GDP約3.05%，二、CPI溫和成長沒有停滯性通膨壓力，三、台灣央行仍維政策利率不變。四、台灣超額儲蓄達3.55兆元，有資金行情支撐。五、全球資金流人台韓ETF市場。陳奕光表示，明年AI題材仍是主流，AI是第四次工業革命，所以是一個長線題材，最看好IC設計產業。除AI科技股外，明年還可留意奧運、綠電發展、和電動車產業。

奧運將在明年夏季開打，近期美系運動品牌庫存去化近尾聲，加上近年要求供應鏈去中化，將帶動台廠相關概念股營運增溫。我們回顧歷年奧運舉辦年度，運動品牌龍頭Nike營收皆有顯著的14~19%年增長。而明年巴黎奧運將為疫情後首次舉行，品牌商對於相關供應鏈拉貨力道是明年上半年重點。

除了奧運商機以外，明年台灣三大風場將併網。政府大力推行國內綠電發展，其中更以太陽能、離岸風電為政策推行重點。今年離岸風電總容量上看2.1GW，政策目標2025年再成長1.7倍至5.6GW。2023年在3座離岸風場完工併網(新增容量約1.9GW)帶動下，國內離岸風電總裝置容量較前一年大增近8倍至2.1GW，目標於2025年達5.6GW、2027年達8GW裝置量，2022~2027年CAGR 79.65%。未來規劃2050年再生能源發電佔比升至60~70%，太陽能及離岸風電裝置2020-2050年CAGR成長率分別為6.29%、13.12%。新能源發展將是長線的產業趨勢，相關的重電族群在手訂單也是節節攀升。國內電力基礎設設施也要跟上發展，自2017年以來台電固定資產投資金額不斷攀升，在最新2023年預算中，台電投資預算額更來到1851億元，年成長14%，短短7年中，台電投資金額已較2017年翻倍成長，國內設備大廠近幾年合約負債節節攀高，即是反映出需求爆發性的成長。

最後是電動車產業，電動車是全球最為明確的趨勢產業。2022年全球EV銷售量1,052萬台，年成長55.4%，滲透率13%。各國加速轉型、電動車選擇性越來越多樣化的情況下，預估2023年銷量1,484萬台，年成長41%，滲透率提升至18%，電動車高速成長，2025年預估銷售2,612萬輛，2030年4,200萬台，有望與燃油車呈黃金交叉，2035年預計達5,160萬台，2021至2035年年CAGR高16%，產業長線看好。