2023年即將結束，該是盤點今年投資策略和報酬的時候，今年高股息ETF帶頭衝，漲勢領先大盤，明年誰還有機會延續今年漲勢？達人挑5檔受益人數較高的高股息ETF，用2關鍵點選出明年最有機會大漲者，認為00929（復華台灣科技優息）既有AI優勢，也吃到半導體商機，堪稱高息ETF首選，如果再搭配中小型股爆發力的00936（台新永續高息中小），兩者會有高度互補作用。
玩股網專欄作家「玩股講客人」挑選的5檔高息ETF分別為00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00929、00934（中信成長高股息）及00936。他說，00878、0056最大權重股是廣達，如果AI當道受惠最大的是這兩檔，但00929主要成分股是半導體，也可以吃到部分AI商機，最大成分股是聯發科，甚具優勢。
若從最大成分股過去第1季、第2季的漲幅來看，00878、0056的廣達首季上漲機率56%、聯發科55%，但00936的最大成分股群光過去首季上漲機率76%最猛，如果看第2季上漲機率能過半的就只剩廣達。「玩股講客人」說，如果用兩季思考的話，00878比較有機會，但如果看單季，00926是首選，首季幾乎就是「送分題」。
以下是「玩股講客人」的分享內容：
說到高股息ETF，有一個特點，那就是無論選股策略是如何，最後都會回到成分股股價問題，好比0056預測隔年股票股息，但重點還是要看買進時的股價。00878雖然以ESG作為關鍵指標，但名單出爐後，還是會以當下殖利率高低評估買進順位，重點一樣是股價。00929雖然都買半導體科技股，他們在族群裡面主要抓配息穩定的股票，最後再從股性及殖利率決定買進名單。
投資人該如何選擇高股息ETF？第一關就是看指數選股邏輯，知道遊戲規則是很重要的。第二關要注意成分股組成，持股最大的肯定影響淨值及資本利得最多，這也是績效關鍵。最後就是看這些成分股的未來展望，也就是股價展望。
不過有沒有發現我不提成立時間？因為那不代表什麼，主因是每年市場都在變化，而選股邏輯買進的股票也幾乎都不是興櫃股，一堆都是市場老屁股，所以既然強調，ETF重點還是在成分股股價，那去看成立時間點其實也就是參考參考，以我來說，成立時間真的不是很在意。
就好比有人投資股票常常喜歡說「大到不會倒」最好，這種一定不會死，但大到不會倒，就代表不會衰退或虧損嗎？成立時間越久，如果選股邏輯不好，那麼成效也會不佳，完全不會因為時間拉長就賺錢。
再說，如果選股邏輯一直賺錢，也不代表崩盤就沒事啊，畢竟崩盤就是一起殺的問題，根本無關乎選股策略，所以ETF再久都一樣，遇到系統性下殺，就是會被砍到流血。
說這麼多，不如實際舉例來驗證一下，幫大家列出五檔比較熱門或受益人數比較高的高股息ETF，包含00878、0056、00929、00934、00936。我會用兩個關鍵點來看2024年最可能大漲的高股息。
以2022年及2023年績效來看，如果高股息ETF界年度最佳進步獎，0056絕對當之無愧，沒有第1名也有第2名，2022年因為持有航運股而殺了24.36%，但是2023年又受惠AI股而暴漲42.13%，也因為AI族群暴漲，因此目前整個ETF持股超過3成以上都是電腦週邊族群。
00878今年的績效也是不斷創高，2022年下殺15.65%，原因是因為半導體、電子通路、電腦週邊同時出現產業蕭條，當大部分持續都下跌，績效轉為負值也是正常，但別忘了一件事，2022年出現史上少見的股債雙殺，所以都不要怨，那一年大家幾乎投資什麼都賠錢，除非你是買進一些飆股或者與市場連動性較低的股票，才有機會逃過一劫。
至於最新的月月配ETF大軍，包含00929、00934、00936，學長當然是00929，而後面兩檔則是學弟，基本上投資原則都差不多，反正就是從半導體族群抓出績優股，或者一些冷門產業選出一些龍頭，也都很注重基本面，踢除震盪過高或者曾經出現賠錢紀錄的股票，因此今年上市以來，績效都是正的，股價歷史新高也不用意外，他們進場時機點正好是半導體反彈。
至於2024年誰最會漲？以投資人角度而言，月月配當然最好，目前吸引力最強的就是00929。00878、0056都是季配息，受益人數也都有「百萬等級」的實力（0056即將破百萬）。為什麼會這樣？很簡單，因為這些高股息除了持股大漲之外，再來就是配息符合大眾期待，而00934、00936尚未配息，這邊就先不討論。
第一階段由前面有配息的3檔ETF出線，年化殖利率有6%以上，其實是不相上下。
再來進入第二階段，看完股息狀況後，當然就要抓主力持股展望了，如果要從持股細分的話，00878、0056有廣達狂拉屬於AI組別，而00929則有聯發科領銜的半導體大軍，如果2024年要用AI概念來抓盤勢的話，假設NVIDIA繼續威猛，那肯定就是00878續創新高，而0056也在後頭緊追不捨，但00929也不會輸太多，畢竟他們也開始搞手機AI晶片，而且半導體族群正在復甦中。
不過這就要討論一件事，如果接下來AI行情沒了怎麼辦？以風險度而言，00929受惠一些AI、又能吃到聯發科反彈商機，更有優勢一些。
至於誰最會漲？與其求神問卜，還是到處亂問奇怪內線，不如還是參考有科學依據的統計學，看股票上市至今的同期漲跌幅，這是一個簡單又直接的數據。抓最大持股的漲幅，00878、0056都是廣達，明年第1季上漲機率是56%。聯發科則影響00929、00934，明年第1季上漲機率是55%。至於00936，他買進的最大持股是群光，明年第1季上漲幅度76%最猛。至於進入第2季，上漲機率還能過半的就只剩廣達。換言之，明年誰最會漲？如果是兩季來思考的話，00878還是比較有機會，因為他們持股一堆AI族群達到4成以上。如果是單季的話，00936絕對是首選，群光上漲幅度高居76%，都快8成實在太高，幾乎可以說第1季就是送分題。
綜合評估，如果你是很注意風險的人，00929高股息正在每月配息中，又有聯發科，還可以沾邊AI商機，理論上來說，2024年最有機會上漲還可能大漲。但如果想拼個新展望，股息如果沒這麼注重的話，00934、00936倒是可以參考，想拼半導體商機的就選00934，因為幾乎有一半都是相關族群；至於00936則是中小型績優股為主，假設你對來年展望不佳，這種盤整出飆股的機會，就很有可能發生在00936身上。
如果硬要我來選的話啦，00929具有相當多元而穩健的特性，當然是首選，假設可以再搭配一下，00936拼中小型股爆發力，正好也跟00929產業成分股形成互補性，會是我心目中的第2名。
免責聲明：本文獲得「玩股網」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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