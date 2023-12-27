【時報-台北電】AI PC題材續熱，市場買氣續旺，宏碁(2353)續創高價，資金也力拱仁寶(2324)同步再創長期股價新高，高價股華碩(2357)更創下歷史天價494.5元。本周買氣續挺台股電子五哥，尤其先前較少表現的宏碁、仁寶近兩周持續大漲創高。
AI PC人氣旺股價續攻高，配合AI霸主輝達之台系供應鏈領袖台積電(2330)盤中續漲4元攻590元新高，AI族群表現穩健，成為帶動台股今早再上攻17800點之上今年新高的要角之一。
英特爾獲准於以色列建設晶片廠，股價上漲逾5%，激勵今日AI PC概念股股價再創新高。
宏碁本月推出AI PC新品，訂單能見度到明年第一季，吸引買盤追捧，股價改寫12年新高。
仁寶身為高通AI PC晶片的ODM廠商，加上PC市況復甦，營運具有想像空間。
市場資金自上周起逐步重回AI相關族群，以AI PC為前鋒，宏碁、仁寶持續帶量強攻，宏碁今日再創54.5元新高價，仁寶再創40.3元新高。
短期AI PC題材發光，台股電子五哥的仁寶、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)及和碩(4938)股價逐步向上，短多延續。
AI一軍的技嘉(2376)、廣達、緯創沿5日均線向上，且陸續已站回季線之上，中期技術面均翻多。
股王世芯-KY(3661)今年營運續旺，明年仍樂觀，但今早股價開高走低，壓回5日線整理，使得千金股早盤走勢普遍偏弱。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：