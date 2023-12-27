【時報-台北電】AI PC題材續熱，市場買氣續旺，宏碁(2353)續創高價，資金也力拱仁寶(2324)同步再創長期股價新高，高價股華碩(2357)更創下歷史天價494.5元。本周買氣續挺台股電子五哥，尤其先前較少表現的宏碁、仁寶近兩周持續大漲創高。

AI PC人氣旺股價續攻高，配合AI霸主輝達之台系供應鏈領袖台積電(2330)盤中續漲4元攻590元新高，AI族群表現穩健，成為帶動台股今早再上攻17800點之上今年新高的要角之一。

英特爾獲准於以色列建設晶片廠，股價上漲逾5%，激勵今日AI PC概念股股價再創新高。

宏碁本月推出AI PC新品，訂單能見度到明年第一季，吸引買盤追捧，股價改寫12年新高。

仁寶身為高通AI PC晶片的ODM廠商，加上PC市況復甦，營運具有想像空間。

市場資金自上周起逐步重回AI相關族群，以AI PC為前鋒，宏碁、仁寶持續帶量強攻，宏碁今日再創54.5元新高價，仁寶再創40.3元新高。

短期AI PC題材發光，台股電子五哥的仁寶、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)及和碩(4938)股價逐步向上，短多延續。

AI一軍的技嘉(2376)、廣達、緯創沿5日均線向上，且陸續已站回季線之上，中期技術面均翻多。

股王世芯-KY(3661)今年營運續旺，明年仍樂觀，但今早股價開高走低，壓回5日線整理，使得千金股早盤走勢普遍偏弱。（編輯：沈培華）

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