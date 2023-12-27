【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)不以千金為滿足，今(27)日股價持續向上挺進，盤中大漲逾4%，最高站上1050元，聯發科的登高一呼，旗下小金雞達發也大漲逾3.5%，也帶動消費性電子IC設計股群起走強，敦泰(3545)開高走高，盤中漲幅逾4.5%，力智(6719)大漲超過5.5%，矽力*-KY(6415)也走揚逾3.5%。

消費性電子歷經將近1年半的庫存調整後，現階段各個產品陸續接近調整尾聲，大陸智慧型手機自今年第三季底起，已經出現回溫訊號，尤其以非蘋陣營最為明顯，這也帶動以智慧機為大宗營運貢獻的聯發科、敦泰等近期股價掀起一波漲勢，聯發科重登千元大關，敦泰自11月起掀起的漲幅，也順利站穩百元以上大關。

聯發科首發生成式AI晶片告捷，執行長蔡力行就喊話，「明年當然會比今年好，這是一定的」，且聯發科對於AI更是火力全開，蔡力行也看好，AI在未來不論是企業面或是消費面都將會有巨大的應用，而都需要就靠半導體成為系統，故對半導體產業非常有信心。

敦泰營運最壞時間已經過去，預計第四季營收將由智慧機、面板驅動IC市占率提升帶動，將呈現季增長。展望2024年，敦泰來自AMOLED、平板TDDI以及車用TDDI之成長動能可期。